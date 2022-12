SuperEnalotto, in Umbria centrato "5+1" da oltre 1 milione di euro - Tuttoggi

La giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita Sisal di via Flaminia 181 di Gualdo Tadino

La dea bendata, questa sera (3 dicembre), ha baciato (e che bacio!) Gualdo Tadino. Nell’estrazione odierna del SuperEnalotto, proprio in Umbria, è stato centrato un “5+1” da 1.150.947,88 euro.

La giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita Sisal di via Flaminia 181, come detto a Gualdo Tadino. Il fortunato ha giocatore ha sfiorato per un solo numero il 6, che gli avrebbe fruttato addirittura la cifra capogiro da 321 milioni.