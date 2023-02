SuperEnalotto, sbancato jackpot | I numeri del 6 da 371 milioni di euro - Tuttoggi

SuperEnalotto, vincita record da oltre 370 milioni. Ecco i numeri vincenti del jackpot milionario che durava da più di un anno e mezzo

Dopo più di un anno e mezzo, è tornato il ‘6’ del SuperEnalotto – segnala l’agenzia Agimeg -. Il jackpot da record da 371 milioni di euro è stato vinto nel concorso di giovedì 16 febbraio. La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23. L’ultima volta che era uscito il ‘6’ risaliva al 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) un fortunato giocatore si portà a casa oltre 156 milioni di euro.

Sistemone vincente

E’ stata una serata fortunatissima per gli appassionati del SuperEnalotto e soprattutto per i 90 vincitori del ‘6’ da record. Nell’appuntamento serale con l’estrazione del SuperEnalotto – segnala l’agenzia Agimeg – è finalmente caduto il jackpot del premio di prima categoria, che mancava dal 22 maggio del 2021. Il super premio da 371.133.424,51 euro è stato centrato ancora una volta con la Bacheca dei Sistemi di Sisal. Ben 90 giocatori si sono divisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro e portandosi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro.