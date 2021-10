Supercoppa, la Sir cede 3-0: la finale sarà Trento – Monza

Problema opposto, Grbic non trova la quadra e i Block Devils si sciolgono davanti all'Itas guidata da un superlativo Sbertoli

Dopo la Lube, anche la Sir cade in semifinale e la Supercoppa 2021 se la contenderanno a sorpresa Monza e Trento.

Grbic non riesce a risolvere il problema dell’opposto, Perugia non alza il muro e Giannelli non orchestra al meglio. Con queste premesse, dall’altra parte è tutto facile per l’Itas, guidata da un superlativo Sbertoli.

Trento ha soprattutto più pazienza: rimonta 2 punti a Perugia nel primo set e 4 nel secondo, allungando poi nel finale.

Copione diverso nel terzo set, dove Trento è subito avanti e riesce a respingere il tentativo di ritorno di Leon e compagni. Il set termina con l’errore decisivo di Anderson dai 9 metri.

Dopo le difficoltà emerse a Verona, per la squadra di Grbic arriva lo stop in Supercoppa.

Itas Trentino – Sir Safety Conad

(25-21; 25-21; 25-23)