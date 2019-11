Sull’Umbria piogge e vento, con il maltempo a Perugia si riallaga Fontivegge | Foto

Come a ogni temporale che si rispetti, a Perugia torna a riallargarsi la zona di Fontivegge. La stazione ha registrato le solite problematiche, con il sottopasso allagato e i cartelli di “attenzione, pavimento bagnato” piazzati qua e là per avvertire i pendolari costretti a scendere al secondo e terzo binario. Il primo era infatti “occupato” dal Frecciarossa, fermo non è chiaro se per l’incidente di ieri a Moiano o per il maltempo che gli ha impedito di partire.

La situazione non migliorerà nelle prossime ore. Come da allerta meteo della Protezione Civile, Una nuova perturbazione atlantica porterà da martedì un’ulteriore fase di maltempo sull’Italia, con precipitazioni intense e venti forti sulle regioni centro-meridionali. Dalla prime ore di martedì, prevede l’avviso, venti forti o di burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata, specie sui settori appenninici ove le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca forte, con mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla tarda mattinata sempre di martedì, inoltre, si prevedono precipitazioni intense su Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e sulla Campania. Valutata per la giornata di martedì allerta arancione per rischio idrogeologico sul Lazio meridionale e appenninico, su buona parte della Campania e del Molise. Allerta gialla sul settore sud-orientale del Friuli Venezia Giulia, sul settore nord-orientale della Lombardia, sul Levante in Liguria, sul versante meridionale dell’Emilia-Romagna e su quello occidentale delle Marche, su Toscana e Umbria, sul resto del Lazio e della Campania, sull’area occidentale dell’Abruzzo, sul versante costiero del Molise, sul settore sud-occidentale della Basilicata.

