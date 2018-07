Sul treno senza biglietto, scappa e lancia sassi contro la polizia ferroviaria

Non aveva il biglietto del treno e per questo, quando il controllore ha cercato di identificarlo, è scappato. Inseguito dalla polizia ferroviaria, ha iniziato a tirar loro dei sassi contro. Per questo un giovane è stato denunciato a piede libero.

Tutto è accaduto a bordo di un treno che proveniva da Perugia. Il giovane, un 25enne nigeriano residente nel comprensorio ternano, controllato dal capotreno è risultato privo del titolo di viaggio. Alla richiesta di un documento di identità da parte del personale di bordo di Trenitalia, ha rifiutato di farsi identificare e, all’arrivo del convoglio alla stazione di Foligno, è sceso repentinamente dal treno dandosi alla fuga.

Proseguendo la fuga lungo i binari, il 25enne ha raccolto alcuni sassi, scagliandoli contro gli agenti della Polfer nel frattempo intervenuti. La sua corsa è durata poco: ben presto gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno individuato e fermato. E’ stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire dati sulla propria identità personale. Il nigeriano verrà inoltre sanzionato per violazione delle normative inerenti il regolamento ferroviario.

