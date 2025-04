Successo per il Primo Torneo di Primavera della Libertas Rari Nantes Perugia nel settore della Pallanuoto - Tuttoggi.info

Obiettivo delle competizioni sono la crescita tecnica e tattica dei giovani atleti, non trascurando il divertimento, ma soprattutto la correttezza in vasca e fuori, prima regola della manifestazione





(Perugia) La Società Libertas Rari Nantes Perugia, riconosciuta dal CONI, sotto l’egida della FIN ( Federazione Italiana Nuoto), ha dato vita a un nuovo evento nel panorama del nuoto e della pallanuoto giovanile: il Primo Torneo di Primavera, riservato alla categoria “Allievi”. L’evento sportivo , che si è svolto nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 aprile presso la piscina Pellini, ha visto protagonisti giovani atleti animati da un forte spirito di partecipazione, voglia di misurarsi e fair play.

L’iniziativa, coordinata dal presidente della società Massimo Pici, è stata organizzata dai Dirigenti della Società Giuseppe Marzano, Riccardo Del Furia e Andrea Dottori, con la preziosa collaborazione di Lucia Sapone e Silvia Santificetur, si inserisce nel solco di manifestazioni di successo come il consolidato Torneo Eurochocolate, e nasce con l’obiettivo di promuovere la crescita tecnica e tattica dei giovani pallanuotisti, senza trascurare il divertimento, il rispetto reciproco e l’inclusione. Quattro formazioni si sono sfidate sul campo: oltre alla squadra di casa, Libertas Rari Nantes Perugia, hanno partecipato Nautilus N Roma, Osimo Pirates e Vela Nuoto Ancona, creando così un torneo nazionale dall’ampio respiro.

All’inizio delle gare è stato rispettato un minuto di silenzio per la morte del papa al quale è seguito un caloroso applauso da parte del pubblico.

La formula adottata prevedeva una fase preliminare all’italiana, seguita da semifinali e finali, offrendo ai giovani atleti l’opportunità di confronto stimolante e formativo. La manifestazione è stata resa possibile grazie anche al prezioso supporto di Samantha e Valentina Fuso, rappresentanti del FUSOGROUP, gestori dei Vodafone Store dell’Umbria, che hanno condiviso l’obiettivo di un evento che unisce sport e rispetto.

L’atmosfera intensa e amichevole ha premiato l’impegno di tutti i partecipanti, dai giovani atleti ai dirigenti, fino ai genitori presenti in tribuna. La giornata di premiazione ha visto Samantha e Valentina Fuso ( di FUSOGROUP ) consegnare i premi ai vincitori, e hanno ricevuto anche un gesto simbolico di affetto: i giocatori della Libertas Rari Nantes, durante la cerimonia, hanno donato, alle sorelle Fuso, due palloni con tutte le firme dei loro compagni, come testimonianza di gratitudine, stima e riconoscenza.

L’evento, che ha visto la presenza di oltre 60 atleti provenire dal Lazio, dalle Marche e dall’Umbria, si è contraddistinto non solo per la competitività e il livello tecnico, ma anche per il rispetto dei valori fondamentali dello sport: fair play, inclusione e correttezza in vasca e fuori. La soddisfazione di tutti i partecipanti, dai giovani atleti ai dirigenti, testimonia l’importanza di iniziative come questa, che promuovono la crescita non solo sportiva, ma anche umana e sociale. Infatti , a sostegno per la ricerca della malattia Multisistemica , la CTNNB1, che ha colpito il giovane Tedi Huba, sono state donate confezioni di biscotti legate alla ricerca scientifica proposta da Telethon.

A conclusione delle competizioni delle quattro compagini societarie la classifica ha visto salire al primo posto Vela Nuoto Ancona, al secondo Libertas RN Perugia, al terzo Nautilus Nuoto Roma e al quarto posto Osimo Pirates.

Il Primo Torneo di Primavera della Libertas Rari Nantes Perugia ha ottenuto un successo sportivo, un esempio di come lo sport possa essere veicolo di valori positivi e di aggregazione, e un auspicio per future edizioni sempre più coinvolgenti e formative.