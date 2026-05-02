Pecoraro Scanio “Pannella esempio di buona politica, sua lezione resta attuale" - Tuttoggi.info

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Pecoraro Scanio “Pannella esempio di buona politica, sua lezione resta attuale”

ItalPress

Pecoraro Scanio “Pannella esempio di buona politica, sua lezione resta attuale”

Sab, 02/05/2026 - 18:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Nel giorno dell’anniversario della nascita di Marco Pannella, voglio rendere omaggio a una figura che ha dato moltissimo al nostro Paese, segnando in modo profondo le battaglie sui diritti civili, sull’ambiente, sulla legalità e contro la partitocrazia”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete Ecodigital e da ventenne presidente del partito radicale in Campania e autore del libro “La lezione di Marco”.

sat/mca3
(fonte video: Fondazione UniVerde)

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