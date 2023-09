Successo per il concerto dell'ensemble di clarinetti della polizia di Stato | Foto - Tuttoggi.info

A Todi apprezzamento per il concerto dell'ensemble di clarinetti della polizia, la soddisfazione del questore Bellassai

Successo per il concerto dell’Ensemble di Clarinetti della Banda Musicale della Polizia di Stato che si è tenuto all’interno di palazzo Corradi a Todi. L’appuntamento è stato organizzato dalla “Gioventù Musicale Italiana” e dalla Questura di Perugia, con il patrocinio del Comune di Todi, nell’ambito della rassegna musicale “Note d’Estate”.

Il concerto è stato presentato dall’organizzatrice della manifestazione, Lucia Mencaroni che, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, ha espresso grande soddisfazione per essere riuscita a portare l’esibizione dell’Ensemble di Clarinetti della Banda Musicale della Polizia di Stato a Todi.

Al concerto erano presenti oltre al Questore della Provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai; il Vicario del Prefetto della Provincia di Perugia, Nicola De Stefano; il Sindaco del Comune di Todi, Antonino Ruggiano; in rappresentanza del Presidente della Provincia, il Consigliere Erika Borghesi; il Presidente dell’Associazione “Gioventù Musicale Italiana”, Rita Virgili.

Ha assistito all’esibizione dell’Ensemble di Clarinetti della Banda musicale della Polizia di Stato anche una rappresentanza del 17° Corso Allievi Vice Ispettori dell’Istituto per Sovrintendenti “R. Lanari” di Spoleto, oltre ad un numeroso pubblico di cittadini e turisti.

Dopo aver espresso la sua gratitudine a tutti i componenti, il Questore ha così commentato: “il concerto dell’Ensemble della Banda Musicale della Polizia di Stato è un’occasione per condividere un momento speciale, capace di trasmettere serenità e di far provare le forti e profonde emozioni che solo la musica ha il potere di suscitare. Per questo motivo, anche in vista del mio commiato da Questore della provincia di Perugia, sono felice ed orgoglioso di aver contribuito ad organizzare questa serata in favore della cittadinanza tuderte”.

La serata, scandita da diversi generi musicali, con l’esecuzione di opere di Giuseppe Verdi, Peter Graham, Astor Piazzolla e tanti altri autori, si è conclusa con una toccante performance musicale sulle note dell’Inno di Mameli.