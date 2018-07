Successo del corteo di protesta per la ricostruzione della Carducci | Foto

La manifestazione per la ricostruzione della scuola media Carducci c’è stata ed ha anche avuto un successo storico, considerando – tra l’altro – il periodo decisamente feriale.

Questa mattina decine e decine di genitori, bambini, personale e semplici cittadini hanno sfilato per le vie del centro storico reclamando un sacrosanto diritto e chiedendo il rispetto degli impegni, ma soprattutto mettendoci la faccia!

La protesta da virtuale è diventata reale, dalla rete è scesa in piazza e proprio in piazza della Repubblica, sotto al Palazzo Comunale ha avuto il suo clou. In prima fila, come annunciato, anche la stessa vicesindaco con delega all’Istruzione Rita Barbetti e l’assessore ai Lavori Pubblici Graziano Angeli.

In testa al corteo, la dirigente Morena Castellani che, nonostante la rassicurazioni in merito all’avvio del cantiere ed alla conclusione dei lavori, ha deciso di confermare la marcia di protesta. Si è trattato più che altro di una ‘passaggiata’ da via Piermarini a Corso Cavour sino in piazza della Repubblica, con tanto di ‘trasporto eccezionale’ dei banchi scuola…dopotutto se uno non ha la scuola, rischia di fare lezione sotto il cielo…

La nuova struttura di via dei Molini avrà un costo di circa 4 milioni e mezzo, mezzo milione oltre le previsioni iniziali.

“Non possiamo dare certezze sui tempi ma possiamo dire che si sta per aprire un importante cantiere – ha dichiarato l’assessore Angeli – e la direzione verrà affidata poi all’Area Lavori Pubblici del Comune di Foligno”.

Stando alle intese, i lavori avranno una durata di 120 giorni quindi in tempo per la prima campanella di settembre, mentre – come già detto nei giorni scorsi – per la parte ‘moderna’ della Carducci si metterà mano ad un adeguamento da parte dell’amministrazione comunale.

Lo slogan era “Quando? Ora!” e speriamo che non resti soltanto una vana speranza.

