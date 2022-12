Studenti di Spoleto in visita all’impianto di biometano di Casone di Foligno

Nel contesto attualissimo che vede tra le priorità delle agende nazionali e regionali la transizione energetica, con questi appuntamenti di educazione ambientale si approccia al miglior modello di economia circolare presente nel territorio. Infatti l’impianto di Casone è ad oggi l’unico nella nostra regione che produce biometano da immettere nella rete di distribuzione di Valle Umbra Servizi, partendo dal pretrattamento dei rifiuti fino all’upgrading del biogas. Entrato in funzione a maggio 2018, qui si trattano circa 53.000 tonnellate di rifiuti organici all’anno, che si trasformano in 15.000 tonnellate di compost per l’agricoltura e in biometano, coprendo il fabbisogno energetico locale di quasi 2900 famiglie e circa 570 auto rifornite ogni giorno.

Ed è proprio l’opportunità che offre questa fonte alternativa, cioè la trasformazione del rifiuto in risorsa energetica rinnovabile, un aspetto che i ragazzi hanno colto con grande interesse, così come l’importanza del contributo di ciascuno nel differenziare correttamente i rifiuti garantendone la miglior qualità possibile al momento del conferimento.

Con questa iniziativa Valle Umbra Servizi vuole continuare a sviluppare un sempre più fattivo dialogo specie con le giovani generazioni, essendo l’economia circolare e la sostenibilità ambientale uno dei pilastri delle attività di educazione e sensibilizzazione non solo per il progressivo raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata al 75% fissati dalla Regione Umbria ma anche per la centralità del recupero energetico dei rifiuti in ottica di transizione ecologica.