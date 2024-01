Studenti della Sordini trasferiti da lunedì, scuolabus, orari e ingressi diversi per evitare sovrapposizioni ma... - Tuttoggi.info

Previsti due scuolabus con partenza dal Palatenda, novità sul parcheggio. "Saltano" alcuni stalli di sosta alla Manzoni

Gli studenti della scuola elementare “Sordini” di Spoleto sono pronti per iniziare il 2024 in nuove aule, provvisorie. Quelle cioè della primaria di Villa Redenta e della media “Manzoni” che li ospiteranno fino alla fine dell’anno scolastico, per poi essere trasferiti dal prossimo all’interno della “Pianciani”. Dall’8 gennaio, infatti, i bambini finiti loro malgrado al centro del dibattito politico negli ultimi mesi lasceranno il plesso di via Visso dove partiranno importanti lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico.

Per agevolare le famiglie degli studenti della “Sordini”, il Comune di Spoleto ha predisposto due diversi scuolabus. Chi ne usufruirà entrerà in classe circa un quarto d’ora dopo rispetto ai compagni ed uscirà una decina di minuti prima.

Ingressi diversi per evitare sovrapposizioni con gli studenti della “Sordini” ma sugli orari…

Per limitare il più possibile le sovrapposizioni con gli studenti dei due plessi ospitanti, per gli studenti della “Sordini” sono previsti orari ed ingressi diversi, per lo meno per quanto riguarda le 4 classi (le due prime e le due seconde elementari) che troveranno sede a Villa Redenta. Gli ospiti, infatti, entreranno a scuola alle 7.55, per uscire alle 13.24 ed accederanno dal cancello piccolo della scuola di via Bezzi. Mentre gli altri alunni entrano in classe tra le 8.05 e le 8.10 ed accederanno tutti dal cancello grande, al contrario di quanto avvenuto finora. Una sovrapposizione di orari al mattino rischia però di verificarsi per gli studenti della “Sordini” che usufruiranno del trasporto scolastico, che dovrebbero arrivare in contemporanea all’ingresso degli alunni di Villa Redenta visto che lo scuolabus partirà alle 8.05 da via Visso. Nessun problema nel pomeriggio, visto che il plesso ospitante finisce le lezioni alle 16.10.

Per quanto riguarda invece la “Manzoni” – dove andranno la classe terza, le due quarte e le due quinte – l’orario di ingresso per gli alunni delle elementari si sovrapporrà praticamente con quello di quelli delle medie, cosa che non accadrà con l’uscita (gli studenti della secondaria inferiore terminano le lezioni una decina di minuti dopo). Diverso invece il punto d’accesso per gli studenti: quelli della “Sordini”, ospitati tutti al primo piano, entreranno ed usciranno dal portone della scuola di musica, nel cortile interno della scuola.

Scuolabus dal parcheggio del Palatenda

Come detto, per agevolare le famiglie, il Comune di Spoleto metterà a disposizione un servizio di trasporto, attraverso due diverse navette che partiranno entrambe alle 8.05 dal punto di raccolta istituito al parcheggio del Palatenda, in via Pasquale Laureti, dove è stata individuata un’area interamente dedicata alla sosta degli scuolabus.

Nell’area di parcheggio sono stati effettuati in questi giorni gli interventi di sistemazione della segnaletica orizzontale, con un percorso pedonale tracciato e l’indicazione del parcheggio e della fermata dello scuolabus.

I bambini e le bambine delle classi prime e seconde verranno fatti scendere davanti all’ingresso della scuola primaria di Villa Redenta, mentre gli alunni e le alunne delle classi terze, quarte e quinte saranno lasciati all’interno del piazzale di fronte all’ingresso dedicato della scuola “Manzoni”. Gli alunni già in possesso dell’abbonamento del trasporto scolastico verso la scuola Sordini potranno raggiungere le nuove sedi, con le stesse linee di cui già usufruiscono, senza costi aggiuntivi.

Sia al parcheggio del Palatenda, dove c’è il punto di ritrovo, sia alle scuole di Villa Redenta e Manzoni verrà assicurata la presenza di personale della polizia locale. L’uscita per tutti gli alunni del servizio scuolabus, sia di linea che dedicato, è prevista intorno alle ore 13.15. Dunque una decina di minuti prima del termine normale delle lezioni.

“Saltano” alcuni parcheggi alla Manzoni

Per quanto riguarda la “Manzoni”, a seguito del sopralluogo che il Comune di Spoleto ha effettuato nei giorni scorsi con il responsabile di esercizio e gli addetti della TPL SCARL, concessionaria dei servizi di trasporto pubblico e scolastico, è stata definita l’organizzazione per agevolare le manovre di ingresso e uscita dei mezzi dal piazzale della scuola attraverso l’istituzione di alcuni divieti di sosta. “Saltano” alcuni parcheggi solitamente utilizzati dai docenti, già informati nei giorni scorsi della cosa.

“Abbiamo lavorato in questi giorni con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti delle famiglie verso le nuove sedi” ha spiegato l’assessora Luigina Renzi. “C’è stato a riguardo un impegno corale – ha aggiunto – che ha coinvolto la scuola, la Polizia Locale, la società di trasporto scolastico e il personale del dipartimento del Comune che segue questo ambito. Ringrazio tutti perché c’è stata una totale disponibilità a lavorare insieme”.​