La "cassetta degli attrezzi" per diventare un leader politico, Laura Caldara presenta il suo libro - Tuttoggi.info

La consulente dei parlamentari ha presentato a Città di Castello 'Tecniche di comunicazione della politica 3.0. Come dirlo’, "Ecco come acquisire una forte reputazione e comunicare nel modo adatto"

Da avvocato a personal coach, da network marketing a consulente politico, passando per 7 anni di teatro, e ora scrittrice e autrice del libro ‘Tecniche di comunicazione della politica 3.0. Come dirlo’. Lei è la poliedrica Laura Caldara, donna determinata ed entusiasta che, rimbalzando tra l’Umbria e la Capitale, ha sempre cercato la sua dimensione toccando vari settori lavorativi, cercando di ricavare da essi sempre i lati più concreti e costruttivi.

La svolta è arrivata proprio con la politica, dove ormai da oltre 4 anni è diventata curatrice della comunicazione per onorevoli e senatori. Ed è proprio da questa esperienza all’interno del Parlamento che nasce il suo primo libro, edito da Gambini Editore, presentato giorni fa alla Biblioteca Carducci di Città di Castello alla presenza, tra gli altri, del sindaco Luca Secondi, il coordinatore del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Perugia Enrico Carloni, l’ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria Roberto Conticelli e il Difensore Civico della Regione Umbria, l’avvocato Marcello Pecorari.

In un mondo dove la comunicazione ha subito mutamenti importanti, soprattutto con l’avvento dei social, anche la politica, di conseguenza, non è più come prima: per Laura Caldara, infatti, “oggi non si dà più importanza al partito o ai movimenti ma al singolo leader politico e si vota sempre più ‘di pancia’. E’ per questo che bisogna andare a fare un lavoro sull’immagine della persona, perché diventi credibile, autorevole e coerente con ciò che dice”.

L’autrice ha deciso di scrivere questo “manuale” – o come le piace dire “questa cassetta degli attrezzi” – per avere proprio gli strumenti di una adeguata comunicazione. In ‘Tecniche di comunicazione della politica 3.0. Come dirlo ci sono infatti tutte le mosse necessarie per veicolare nel miglior modo possibile un determinato messaggio in maniera chiara ed efficace ma anche per lavorare sulla propria immagine e potersi così creare una valida reputazione nel mondo politico, dove la concorrenza è davvero spietata ed è altrettanto difficile emergere.

“Usando un termine del marketing il politico è oggi diventato prodotto. Bisogna infatti curarne i dettagli e costruirne una reputazione solida, che permetterebbe persino di farsi ‘perdonare’ un eventuale errore dal pubblico. Va ricordato però che i politici, in primis, sono esseri umani, seppur con una grande responsabilità. E la comunicazione è la loro arma più potente per prendere consensi. Ovviamente servono carisma, capacità oratoria e politica, utili a strutturare quel messaggio che conquisti un determinato target”. Ma nel manuale assumono importanza “strategica” perfino la postura, la gestualità, l’intonazione, l’importanza dello staff, e del fattore umano in generale.

Per farci capire quanto può essere difficile questo mestiere, Laura Caldara ha anche confessato di aver più volte rinunciato ad entrare attivamente in politica, preferendo rimanere “dietro le quinte”: “Non è semplice questo mondo. Ogni politico ha un mental coach e uno psicologo vicino per far fronte ad attacchi esterni. E’ una battaglia quotidiana“. L’autrice ha poi annunciato che il suo libro diventerà presto anche un manuale per le Università, che verrà utilizzato in corsi specifici come strumento di lavoro per tutti coloro che studieranno per diventare potenziali leader politici. Ma ovviamente la “cassetta degli attrezzi” di Laura resta anche una valida guida per chiunque voglia creare relazioni di valore attraverso una comunicazione efficace.