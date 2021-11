Strumenti&Musica, partito il festival | I concerti - Tuttoggi

Venerdì 26 Omaggio al M° Giancarlo Menotti, sabato 27 Fisarmonica jazz e domenica 28 Italian New Talents | Corso di giornalismo musicale

La buona musica dal vivo è tornata a suonare ed è stato un successo: ampia la partecipazione e la soddisfazione da parte delle persone che hanno assistito ai concerti dello ‘Strumenti&Musica Festival’ tenutisi in questi giorni.

I concerti, tutti ad ingresso gratuito, proseguono. Venerdì 26 novembre c’è stato il suggestivo “LacrimErisi. Omaggio a Menotti”. A esibirsi è stato il trio di fisarmoniche da concerto formato da Patrizia Angeloni (Docente della cattedra di fisarmonica presso il Conservatorio “O. Respighi” di Latina), Stefano Di Loreto e Umberto Turchi. Con la trascrizione per tre fisarmoniche del Ricercare per organo, raramente eseguito, il programma è dedicato a Giancarlo Menotti, nel centodecimo anniversario della nascita, in omaggio alla citta di Spoleto, alla commossa memoria del poliedrico ideatore del Festival dei Due Mondi e alla sua opera in cui sempre convivono, vena lirica, tradizione e modernità.

Sabato 27 novembre è la volta del sound coinvolgente e appassionante espresso dal fisarmonicista Vince Abbracciante. Figura di spicco del jazz italiano, si è esibito nei cinque continenti, nel 2018 vince il Bucharest International Jazz Competition con il suo trio ed è noto al grande pubblico anche per le molteplici collaborazioni con artisti di caratura internazionale. Alle ore 21.00, sempre a Palazzo Leti Sansi, sarà lui a calcare la scena con “Nocturno” concerto in solo. Una trama intessuta di bassi, alti e di silenzio, il suono etereo di due mani apparentemente “gitane” che ti immettono in un viaggio metafisico verso le culture e i suoni più disparati… un viaggio impagabile che si è costretti ad assaporare: l’intensità di un suono violento, la delicatezza di una ninnananna e la sorprendente fantasia nell’improvvisazione più incandescente.

L’edizione 2021 di ‘Strumenti&Musica Festival’, che ha segnato la ripartenza di un evento consolidato per la città d Spoleto dopo un break forzato a causa dalla pandemia, si concluderà domenica 28 novembre, alle ore 18.00, con Italian New Talents, l’esibizione dei giovanissimi fisarmonicisti, Camilla Celletti, Pietro Caldarelli, Sofia Santorelli e Emanuele Viti: quattro giovani talenti che hanno brillantemente rappresentato l’Italia alla 74° edizione della Coupe Mondiale CIA (Confédération Internationale des Accordéonistes) tenutasi a Monaco di Baviera nel mese di Ottobre.



Corso di formazione sul giornalismo musicale.

Novità di quest’anno è il corso di formazione a cura della S.I.Ge.F. – O.d.G. dell’Umbria “Redattori d’orchestra. Il giornalismo musicale tra critica e informazione”, che si terrà sabato 27 novembre dalle 9.00 (Palazzo Leti Sansi) rivolto agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti e aperto a chiunque vorrà parteciparvi. Il corso, si propone di fare luce su un settore del giornalismo culturale, mettendo in risalto problemi e opportunità fra tradizione e nuovi media. Partecipano: Francesca Nesler (Capoprogetto musica colta – Rai Cultura), Sandro Cappelletto (critico musicale), Maria Pia Fanciulli (Ufficio stampa “Amici della Musica” di Foligno), Gianluca Bibiani (Editore di “Strumenti&Musica Magazine”. L’introduzione è a cura di Sergio Macedone (Condirettore di “Strumenti&Musica Magazine”, autore di Rai 5-Musica Colta e redattore delle pagine musicali di http://raicultura.it). Coordinano Sergio Macedone e Ilaria Bellini (Condirettore di “Strumenti&Musica Magazine”).