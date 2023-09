Stroncato maxi traffico di droga, coca e hashish in Umbria dalla Spagna | 5 misure cautelari - Tuttoggi.info

Personaggio centrale un uomo residente ad Umbertide, due gli arresti | La droga era tenuta nascosta in zone boschive e immessa sulle principali piazze di spaccio di Perugia e Altotevere ma anche nelle province di Rimini e Pesaro Urbino

Cinque misure cautelari sono state eseguite oggi stesso (7 settembre) dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Perugia che ha portato alla luce l’esistenza di un gruppo criminale dedito al traffico e allo spaccio di droga.

Due arresti

L’operazione – durata circa un anno tramite l’uso di avanzate tecniche di intercettazione telefonica e ambientale, sistemi di localizzazione satellitare e servizi di appostamento e pedinamento – si è conclusa con una persona in carcere, una agli arresti domiciliari e tre con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il sodalizio, nello specifico, era composto da tre cittadini di origine marocchina residenti in provincia di Perugia (a Umbertide), Ancona e Pesaro Urbino e da due italiani, uno di origini campane stabilmente residente a Città di Castello e l’altro di origine romagnole e residente a Misano Adriatico.

Da Umbertide alla Spagna e…ritorno

Personaggio centrale è risultato proprio il cittadino marocchino pluripregiudicato residente ad Umbertide, il quale ha dimostrato di avere collaudati canali da Spagna e Lazio per l’approvvigionamento di hashish e cocaina, tenute nascoste in aree di campagna e impervie zone boschive e di volta in volta immesse sulle principali piazze di spaccio di Perugia, Alta Valle del Tevere, province di Rimini e Pesaro Urbino, attraverso una ben consolidata rete di spacciatori.

L’agendina con la “contabilità” dello spaccio

Nel corso delle indagini sono stati effettuati diversi interventi che hanno consentito di trarre in arresto, in flagranza di reato, uno dei componenti del gruppo e sottoporre a sequestro oltre 2,5 kg di hashish e cocaina insieme ad un’agenda gialla contenente appunti manoscritti in lingua araba, riportanti una vera e propria “contabilità” dello smercio di droga con la puntuale indicazione di acconti percepiti e saldi ancora da riscuotere. Tale “appunti”, oltre a consentire la ricostruzione di flussi finanziari per centinaia di migliaia di euro quale provento dello spaccio, hanno messo in luce la stabilità dei rapporti esistenti tra il principali indagato e i suoi quattro “collaboratori”.

“L’uomo portato in carcere è pericoloso socialmente”

Il gip che ha disposto le misure cautelari ha osservato come nei confronti dell’arrestato trasferito in carcere “sussista il rischio di reiterazione del reato e l’esistenza di un quadro cautelare di allarmante pericolosità sociale, emergendo la personalità di costui come quella di chi è dedito al traffico illecito di droga in modo prevalente ed esclusivo e con modalità che denotano un inclinazione a delinquere fortemente accentuata“.