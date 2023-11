Striscia la Notizia a Orvieto con Jimmy Ghione - Tuttoggi.info

Orvieto, arriva Jimmy Ghione per far chiarezza sul progetto "Orvieto Città Cardioprotetta". Le promesse del sindaco Tardani

Roberta Tardani, sindaco di Orvieto, tramite un post su Facebook ha fatto sapere che nella giornata di ieri, 7 novembre, in città era presente Jimmy Ghione. “L’inviato di Striscia la Notizia ci ha fatto una inaspettata visita per sapere che fine ha fatto il progetto di Orvieto Città Cardioprotetta che era stato avviato molti anni fa in maniera innovativa grazie alla collaborazione con l’associazione “Amici del Cuore” e poi purtroppo abbandonato” – scrive il sindaco. “Nel 2019, appena arrivati – spiega la Tardani – abbiamo dovuto rimuovere tutti i dispositivi, molti dei quali vandalizzati e inutilizzabili. Con Striscia La Notizia ci siamo presi un impegno che intendiamo rispettare e speriamo presto di poter dare buone notizie”.