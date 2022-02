Straniero investito in via Sicilia, commenti razzisti sui social

L'incidente in via Sicilia, il 47enne ricoverato nel reparto di chirurgia toracica all'ospedale di Perugia

Un uomo di 47 anni, cittadino straniero, è stato investito nella serata di venerdì in via Sicilia, all’altezza del sottopasso della stazione ferroviaria. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato con politrauma in Chirurgia toracica all’ospedale di Perugia.

Alcune persone hanno atteso l’arrivo dei soccorritori. Purtroppo, però, sui social sono comparsi anche commenti razzisti.

Soltanto martedì scorso un noto medico perugino, il chirurgo Sergio Cecconi, è morto dopo essere stato investito da un Suv.