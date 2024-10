Strade, scuole e verde pubblico: gli interventi della settimana a Spoleto - Tuttoggi.info

Proseguono anche questa settimana gli interventi di manutenzione e sistemazione nel territorio comunale da parte di Ase Spoleto e della ditta Gardenland. Per quanto riguarda gli interventi sulle strade, oltre ai lavori per la sistemazione delle buche ed il ripristino di pavimentazioni ed acciottolati, è in programma la decespugliazione a Camposalese, San Paolo e Azzano e la pulizia delle cunette e dei chiavicotti stradali lungo la strada Crociferro – San Giacomo, nell’area interna all’abitato di valle San Martino e a Colle Attivo (nella strada di Colle Papa è prevista anche la sagomatura e l’imbrecciatura).

Nei cimiteri di San Giacomo, Morro, Azzano, Eggi e Bazzano verrà effettuato il taglio dell’erba, la pulizia e il vuotamento dei sacchi, quest’ultimo previsto anche a Spoleto e San Sabino, e proseguirà la verifica del funzionamento dell’apertura automatica dei cancelli. Come ogni settimana l’A.Se. provvederà ad effettuare, dove necessario, nuovi allacci, disdette e riparazione dei guasti nei diversi cimiteri del territorio per le lampade votive.

Oggetto di intervento saranno anche alcuni stabili comunali. Per quanto riguarda le coperture è in programma l’impermeabilizzazione del canale di gronda alla scuola d’infanzia di via Visso, il ripristino della guaina alla primaria di Villa Redenta, la pulizia delle gronde alla scuola d’infanzia e primaria a Terzo la Pieve e la verifica di un discendente al Complesso monumentale di San Nicolò. Nelle scuole primarie XX Settembre e Villa Redenta verrà effettuata la pulizia delle griglie.

Prosegue al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al Complesso monumentale di San Nicolò la verifica agli impianti elettrici e di sicurezza mentre, per quanto riguarda la segnaletica stradale verrà posizionata quella mobile per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi e verranno programmati interventi sulla base delle indicazioni della Polizia Locale.

Contemporaneamente, sempre nel corso della settimana, la ditta Gardenland effettuerà il taglio dell’erba e la relativa pulizia con raccolta rifiuti ai giardini di viale Giacomo Matteotti, alla Casina Ippocastano e in viale Giacomo Matteotti, al viale dei Cappuccini, in via Loreto, largo Ojetti, all’ingresso Sud Spoleto, nella zona dell’Istituto “Giovanni Spagna”, all’aiuola di viale Martiri della Resistenza, al largo dei Tigli, in Ponte Unità d’Italia, all’incrocio tra via Nursina e via delle Lettere, all’aiuola Zona Villa Redenta, all’ingresso Nord Spoleto, in piazza della Vittoria, a largo Moneta, in via 1° Maggio (prevista la sostituzione dei listelli delle panchine al Giardino due Pini e in via Visso).​