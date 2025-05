Affari Tuoi, Alessio di Foligno vince 53mila euro dopo 35 puntate di attesa - Tuttoggi.info

È stato il protagonista indiscusso della seguitissima trasmissione televisiva di Rai Uno “Affari Tuoi” conquistando con la sua simpatia e semplicità lo stesso conduttore Stefano De Martino: giovedì sera milioni di telespettatori hanno potuto seguire le gesta del giovane folignate Alessio Merli, capo cantoniere dell’Anas. Originario – a dirla tutta – della piccola frazione di Forcatura, un suggestivo borgo montano di una settantina di abitanti, incastonato sugli Altipiani Plestina. Difronte alle telecamere Rai ha pescato il pacco numero 8 dopo un attesa di ben 35 puntate, sfidando il ‘Dottore’ e riportando a casa un bel gruzzolo di 53mila euro. Al suo fianco, in studio, ha scelto di invitare sua madre, Federica Smarocchia, titolare dell’azienda agricola familiare.

Fedele al suo motto – come rivelato dallo stesso padrone di casa, Stefano De Martino: “Entro, spacco, esco, ciao”.

Avvio di gioco non particolarmente baciato dalla fortuna con il “Dottore” come offre inizialmente 29mila euro ma Alessio e sua madre scelgono di rifiutare l’assegno e proseguire il gioco. Arriva l’offerta da 20mila euro, anche questa rifiutata, poi la quarta chiamata del Dottore e sul tabellone restano quattro blù, tra cui il cagnolino Gennarino e la specialità (in questo caso, la pizza di Terni) e tre rossi, compresi 300mila euro. Il giovane folignate rifiuta ancora: dopo aver trovato un altro blù gli vengono proposti 29 mila euro. Dopo averli rifiutati, Alessio pesca i 30mila euro, e i rossi sul tabellone rimangono solo due. Il cambio tenta la coppa folignate per la terza volta, poi trovano “Gennarino” e l’offerta sale a 37mila euro.

Il concorrente di Forcatura ha però il suo obiettivo: comprare una casa per andarci a vivere con la fidanzata. Rimangono a questo punto un blù da 10 euro e due rossi da 20mila e 300mila. Alla fine trova l’ultimo pacco blu e restano i 20mila e i 300mila euro. La fortuna aiuta gli audaci: riporta a Forcatura 53mila euro ovvero 33mila euro in più della cifra che aveva nel pacco 8 che conteneva i 20mila.

Una presentazione più che soddisfacente, che si è conclusa col sorriso, tra abbracci, foto ricordo e un’esperienza senza prezzo.