Ragazzo rischia di affogare nel Topino, salvato dalla polizia locale - Tuttoggi.info

Due agenti della Polizia Locale di Foligno hanno salvato oggi pomeriggio (venerdì 2 maggio) un ragazzo che rischiava di affogare nelle acque del fiume Topino a ridosso del centro storico.

Erano le 15.45 quando una pattuglia in servizio si trovava a transitare lungo via XVI Giugno, la strada che collega Porta Firenze al Ponte Nuovo in zona Plateatico. All’altezza della chiesa della Madonna delle Grazie, i due agenti hanno notato un ragazzo – un quattordicenne di Foligno – completamente immerso nelle acque del fiume, in quel tratto, subito dopo la cascata, particolarmente agitate e con una forte corrente.

Si sono quindi prontamente precipitati lungo la riva e hanno portato in salvo il ragazzo. Provvidenziale anche la presenza di un uomo che ha provveduto a portare una corda, risultata poi utile per imbracare il giovane e riportarlo lungo la riva.

Insieme al quattordicenne salvato c’era un suo amico di sedici anni, che non era però riuscito a soccorrerlo.

Non appena messo al sicuro, gli agenti del Comando di viale Marconi hanno chiamato i genitori dei due minorenni, riconsegnandoli alla loro custodia. Probabilmente il quattordicenne era caduto in acqua accidentalmente non riuscendo poi a tornare sulla sponda.

L’episodio si è rapidamente concluso, con il ringraziamento dei due giovani e dei rispettivi genitori.