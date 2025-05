Nidi d'infanzia, aperte iscrizioni | Domande (solo) online fino al 31 maggio - Tuttoggi.info

Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali di Città di Castello per l’anno 2025-2026. Fino al prossimo 31 maggio le domande di ammissione potranno essere presentate all’ente esclusivamente online, utilizzando la modulistica disponibile sul sito.

Le famiglie con bambini di età compresa tra i 3 e 32 mesi al 1° settembre 2025, potranno scegliere tra “Il delfino” di via Milani (Riosecco), “Alice Franchetti” di viale Vittorio Emanuele Orlando a Rignaldello (nelle sedi provvisorie per lavori in corso di via De Gasperi alla Madonna del Latte e di Piazzale Kennedy alla Casella), “La Coccinella” di via Moscoli a San Pio (anch’esso nelle sedi provvisorie per lavori in corso di via De Gasperi e Piazzale Kennedy) e “Fiocco di neve” in via Stati Uniti d’America a Trestina (nella sede provvisoria per lavori in corso di via dell’Industria a Cornetto).

Le graduatorie di ammissione saranno consultabili presso l’Ufficio Nidi del Comune e saranno pubblicate nel sito del Comune. L’ammissione verrà comunicata via mail e dovrà essere dato riscontro entro tre giorni dalla ricezione. Per tutte le informazioni necessarie è possibile rivolgersi all’Ufficio Nidi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 18, telefonando ai numeri: 075.8529390 – 075.8529406 – 075.8529262.

I genitori che intendessero visitare le sedi dei nidi comunali potranno approfittare degli open day in programma tutti i venerdì del mese di maggio (9-16-23 e 30) dalle ore 17.30 alle ore 19. Per “Il delfino” bisognerà recarsi in via via Milani (Riosecco), per “La Coccinella” in via De Gasperi (Madonna del Latte) e a piazzale Kennedy (Casella), per il “Franchetti” in via De Gasperi (Madonna del Latte) e a piazzale Kennedy (Casella), per il “Fiocco di neve” in via dell’Industria a Cornetto. Questo il manifesto.