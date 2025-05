Scontro auto-moto, muore centauro 55enne | E' la terza vittima in 24 ore - Tuttoggi.info

Tre centauri morti in 24 ore. E’ questo il tragico bilancio di questo maggio 2025 sulle strade. La terza vittima – dopo i due motociclisti deceduti ieri (1 maggio) – è il 55enne Marco Cecchetti, residente a Monte Santa Maria Tiberina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi lungo la Tiberina Nord, la statale che collega Pierantonio e Umbertide, al bivio per Colle del Sole.

L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto in fase di svolta, battendo violentemente la testa sull’asfalto. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso ma il motociclista era già deceduto. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Su tutti e tre gli incidenti di queste 24 ore sono attualmente in corso accertamenti per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. “È con profonda tristezza che ho appreso della scomparsa del mio concittadino Marco Cecchetti – ha fatto sapere la consigliera regionale Letizia Michelini, già sindaca di Monte Santa Maria Tiberina – In questo difficile momento mi unisco, commossa, al dolore dei suoi familiari ed esprimo a loro la mia più affettuosa vicinanza. L’ennesimo tragico incidente su strada, che in questi giorni di festa ha lasciato attonito e scosso l’Alto Tevere. È necessario accertare le dinamiche di queste tragedie e riaccendere l’attenzione di tutti sulla sicurezza stradale”.