Grande successo per il Raduno delle Fiat X1/9 in Umbria - Tuttoggi.info

L’Umbria ha ospitato, domenica 27 aprile, il Raduno delle X1/9, auto sportive spider- coupè prodotte da Fiat e Bertone negli anni ’70 e ’80.

Il raduno ha preso il via di prima mattina nel centro storico della città di Foligno, in provincia di Perugia, dove 40 equipaggi provenienti da tutta Italia si sono riuniti, come da programma, in piazza della Repubblica tra Palazzo Trinci e la Cattedrale di San Feliciano. Le auto sono state esposte, attirando una grande folla di appassionati e visitatori accorsi per l’occasione. A seguire i partecipanti hanno intrapreso un tour che li ha portati attraverso le pittoresche strade dell’entroterra umbro sino a raggiungere e fare tappa a Rasiglia, nota per le sue case in pietra e le vie che si intersecano tra corsi d’acqua e cascate. La manifestazione si è conclusa in località Casaletto di Sellano dove si è svolta una prova di regolarità cronometrata.

L’evento, che ha goduto del patrocinio del Comune di Foligno, è stato organizzato dal ‘Club X1/9 Italia’, club del modello X1/9 con sede a Torino, con il coordinamento di Maura Cardorani, Maurizio Agneletti e Mauro Comodi.





Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.