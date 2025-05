Giuli "Maggiore attenzione ai giovani e al linguaggio del fumetto" - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – “Questo nuovo Mic ha una maggiore attenzione rispetto ai giovani e al linguaggio del fumetto, che è un linguaggio di creatività contemporanea formidabile che intercetta le aspirazioni, i desideri, l’immaginario delle giovanissime generazioni ed è a loro che dobbiamo rivolgere la nostra cura, la nostra attenzione, il nostro pensiero, i nostri investimenti”. Lo dice il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parlando con i giornalisti a margine della sua visita alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in occasione della XXV edizione di Comicon Napoli. “Qui c’è lo stand del ministero della Cultura a dimostrazione del fatto che l’attenzione c’è” sottolinea Giuli, che sostiene come investire sul fumetto a Napoli “ha un valore particolare, senza nulla togliere al Lucca Comics e altre manifestazioni che sono fondamentali in tutta Italia, perché Napoli in questo momento è una città giovane e dinamica, piena di promesse che bisogna mantenere”. xc9/vbo