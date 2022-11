Stop sprechi energetici, ecco lampioni a tempo | Luminarie natalizie accese solo nei prefestivi e festivi - Tuttoggi

Un’operazione che consentirà un notevole risparmio, soprattutto in considerazione del fatto che in giornate grigie e piovose come quelle di questo periodo gli impianti crepuscolari possono accendersi anche in mattinata o nel primo pomeriggio. La questione dei lampioni accesi di giorno era stata portata anche all’attenzione del Consiglio comunale.

Grazie ai nuovi impianti astronomici, che Engie sta tuttora sostituendo, i lampioni si attiveranno tutti alla stessa ora per spegnersi alle primissime luci dell’alba, sempre in base a un orario prestabilito. Anche per quanto riguarda le luminarie natalizie i consumi verranno ridotti al massimo: le luci che colorano il Natale cittadino verranno infatti accese solo nei giorni prefestivi e festivi, proprio per abbattere il più possibile i consumi nonché i costi legati all’aumento dell’energia.