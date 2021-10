Stefania Proietti vince al primo turno:"Storica vittoria, squadra eccezionale" - Tuttoggi

Il centrosinistra riconquista la città serafica, la Lega non spinge Cosimetti. La composizione del consiglio

Nessuno ci credeva, e tutti erano già proiettati al ballottaggio, con tanto di apparentamenti sussurrati. Perché la prima cittadina uscente, Stefania Proietti, era giudicata come molto conosciuta, ma con una coalizione debole, mentre Marco Cosimetti era percepito come una persona poco conosciuta, ma con un bacino di voto d’opinione granitico, quello composto da Lega e Fratelli d’Italia.

E invece la campagna elettorale ‘socialissima’, anche a causa della pandemia, finisce al primo turno, travolta peraltro da un down globale dei principali social e della principale piattaforma di messaggistica, così che le preferenze e gli scrutini dei vari seggi vengono comunicati via telefono o portati come un pizzino sulla vecchia carta&penna.

E così, alle 23 circa, la sindaca uscente e rientrante festeggia la “Grande vittoria, storica vittoria. Il giorno di San Francesco un’amministrazione che può proseguire in continuità e l’energia che vedete, quella di una squadra eccezionale e in questi mesi davvero eccezionale. Saremo al lavoro già domani, continuando con entusiasmo con la forza di una vittoria che farà storia, a livello regionale e nazionale, anche per i numeri della destra rispetto alle tornate elettorali. All’opposizione dico quello che dico nei : ci siamo presentati per, non contro. Se l’opposizione sarà civile, noi abbiamo dimostrato che su grandi temi abbiamo ottenuto il voto all’unanimità“. Tra un Valter Stoppini vestito da vigile urbano (nei giorni scorsi qualcuno ironizzando lo aveva definito tale, ma il vicesindaco ex poliziotto, uscente e rientrante forte di 800 preferenze, super record dopo quello infranto nel 2016, con oltre 550 preferenze, aveva fatto sapere di non ritenerla tale) e il supporter armato di microfono (“Gridatelo dai tetti, ha vinto Stefania Proietti, ha perso Cosimetti“), senza dimenticare il trattore, un must già nel 2016, poco dopo le 23 Eligendo certifica quello che per alcuni era, sin dalle 9 di sera, già una certezza. Incluso Marco Cosimetti, che a quell’ora, dalle telecamere di Umbria TV, ha fatto sapere “Abbiamo fatto tutto il possibile, ora faremo un’opposizione senza sconti“.

Stefania Proietti

Pd e Assisi Domani e, in seconda battuta, Assisi Civica e Movimento 5 Stelle, traghettano la prima cittadina uscente verso la vittoria al primo turno, quando è oramai chiaro che su 15.143, il 50.24 % degli assisani ha scelto lei e non Marco Cosimetti, che si ferma al 42% dei voti. A distanze siderali Luigino Ciotti e Francesco Fasulo, il 3% ciascuno, e Roberto Sannipola non prende neanche l’1%. Il nuovo consiglio comunale vedrà 4 consiglieri a testa per la prima civica del sindaco, 2.584 voti, e Pd, 2.327 voti, e uno a testa per Assisi Civica e Movimento 5 Stelle. Il risultato dei pentastellati è forse l’unico vero motivo di amarezza della serata, visto che rispetto al 2016 hanno perso la metà dei voti: con i loro 634 voti e poco meno del 5%, prendono comunque un consigliere, tanto quanto l’altra civica proiettiana, che ottiene 1.107 voti.

Centrodestra troppo ‘estremo’?

In casa centrodestra si mastica ancora più amaro. Negli ultimi giorni la campagna spinta e a tratti aggressiva non ha portato il risultato sperato, e se poco meno di due anni fa, alle Regionali, i salviniani si portavano a casa quasi la metà dei voti dell’elettorato votante, oggi precipitano al 13.02%, con una perdita di 23 punti percentuali. I leghisti sono stati quasi gli unici ad alzare i toni, ma alcune scelte – come il volantino ‘Proietti può davvero rappresentare l’elettorato cattolico?‘ in cui si mischiava l’approvazione di una mozione sulla pillola abortiva con il ddl Zan alla idoneità della prima cittadina a rappresentare i moderati – hanno alienato le simpatie dei voti di centro. Assisi non è infatti una città estrema, né in un senso né nell’altro. E i moderati, stretti tra il votare Proietti e il dare il voto a una coalizione a trazione Lega, se non hanno votato Proietti, hanno scelto di starsene a casa. Ma il volantino ha forse allontanato anche una parte degli elettori ‘propri’, non fosse altro perché le credenziali cattoliche della sindaca, in prima fila a tutte le celebrazioni religiose e non per piaggeria, sono a prova di bomba

Una sorpresa è invece la civica di Marco Cosimetti: neanche il sondaggio del centrodestra (che vedeva il candidato al 48% e la sindaca al 31%) dava i ‘cosimettiani’ al 12.91%, 1.759 voti e 2 consiglieri. Medaglia di bronzo per Fratelli d’Italia, 1.685 voti e il 12.37%, con un consigliere. Fuori dal consiglio i moderati di Forza Italia – Progetto Assisi, lista composta da varie sensibilità centriste, che ottengono solo 846 voti e nessun consigliere. Ma dai moderati