Stazione Sansepolcro, terminato primo stralcio lavori | Diventerà edificio per promozione turistica - Tuttoggi

Con questo primo stralcio – che consiste in un investimento complessivo di 179.398 euro, finanziato in parte per 94.398 euro con Fondi regionali e per 85.000 dal Comune di Sansepolcro – è stato possibile oltre al restauro di facciate e infissi esterni, agire anche sulla manutenzione di copertura e terrazze, ed è stato effettuato inoltre un intervento di adeguamento impiantistico e funzionale al piano terra che lo rende utilizzabile fin da subito.

“Abbiamo portato a termine il restauro di un luogo simbolo della città – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi – un progetto che viene dalla precedente amministrazione, ma che il settore Lavori pubblici ha concluso da poco. Non senza difficoltà, a causa della complessità del progetto e della scarsità di risorse a disposizione. Tuttavia esprimo grande soddisfazione per aver adempiuto a questo impegno, nell’aver ridato alla città un luogo tanto amato dai cittadini e non solo, che torna oggi al suo antico splendore e che ci auguriamo possa diventare di nuovo un punto di riferimento, se non per i treni, almeno per le strutture ricettive del territorio”.