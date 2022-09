Stadio Ternana: contromosse al Tar, rischio “sorpasso” di Perugia e il nodo Regione

La tripla partita della società rossoverde, questa settimana in calendario due incontri importanti sul progetto

E’ una partita che si gioca su più tavoli quella per realizzare il nuovo stadio della Ternana, all’interno del polo sportivo che il presidente rossoverde Bandecchi è pronto a realizzare. Un investimento privato da 15 milioni di euro, che salirebbe a 60 per realizzazione della clinica abbinata all’impianto sportivo.

Gli ostacoli al Tar e le contromosse

Proprio mentre si stava profilando un accordo per evitare il ricorso al Tar da parte del Comitato “Tuteliamo Colle d’Oro” (previsto un incontro questa settimana tra i rispettivi legali), è arrivata la notizia di un nuovo ricorso contro il progetto del cosiddetto Ternarello. Nel mirino, la variante urbanistica con cui il Comune ha proceduto al cambio di destinazione d’uso dei terreni di Villa Palma. “Basta Umbria, Basta Terna. La Ternana si sposterà a Roma e verrà al Liberati solo per le partite. Il centro sportivo non lo faremo più” ha tuonato via social il presidente Bandecchi.