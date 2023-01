Stabilimento Militare Baiano, incontro tra il Sindaco Sisti e il Direttore Col. Zampieri - Tuttoggi

“Il valore dello Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto è legato all’importanza della sua storia lavorativa e occupazionale – sono state le parole del sindaco Sisti nel corso dell’incontro che si è svolto a Palazzo comunale – Quella con il Colonnello Zampieri è stata un’interlocuzione molto cordiale e utile, oltreché doverosa, perché come amministrazione comunale riteniamo indispensabile collaborare, confrontarsi e programmare, fin dove possibile e nel rispetto dei ruoli, affinché realtà importanti come lo Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto continuino ad essere riferimenti stabili per la città ed il territorio”.