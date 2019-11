Spranghe e scorribande, chiesto un Consiglio aperto a Ponte San Giovanni

Prima le minacce con una spranga in via Manzoni. Poi le scorribande da parte dei ragazzi terribili. Non è la prima volta che Ponte San Giovanni si ritrova al centro di fatti di cronaca. L’episodio più grave in estate, l’accoltellamento in via della Scuola.

I residenti di Ponte San Giovanni provano a rispondere con la civiltà, riprendendosi la loro frazione, come nel caso della cocomerata promossa in via Paris.

Ma evidentemente non basta. Ecco perché il segretario del Circolo Pd di Ponte San Giovanni, Federico Balducci, chiede all’amministrazione comunale un confronto con i cittadini sul tema della sicurezza, attraverso un Consiglio comunale aperto da convocare a Ponte San Giovanni.

(Nella foto d’archivio, un Consiglio comunale a Ponte San Giovanni durante la precedente consiliatura)

