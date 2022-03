Sportello d’ascolto lilla, nuova apertura e incontro il 15 marzo a Spoleto - Tuttoggi

Il nuovo “Sportello d’ascolto lilla” presso l’Ambulatorio Territoriale Psicosociale offre supporto e sostegno

L’Associazione “Il Girasole” di Spoleto annuncia l’apertura di un nuovo “Sportello d’ascolto lilla”, attivo all’interno dell’Ambulatorio Territoriale Psicosociale nella città del festival.

In questo nuovo spazio sarà possibile conoscere più nello specifico i problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare. L’associazione, presieduta da Gabriella Orazi, è infatti impegnata da ben 11 anni nel sostegno ai pazienti con DCA e ai loro familiari. Lo “sportello d’ascolto Lilla” vuole sensibilizzare la comunità ed essere vicino alle persone che soffrono di questi problemi.

L’equipe del “Il Girasole”, offrirà informazioni rispetto alle cause, agli effetti e alle caratteristiche del disturbo e fornirà gli strumenti necessari per riconoscere tali disturbi e le modalità d’intervento. Lo sportello sarà rivolto anche ad adolescenti e pre-adolescenti che vivono un disagio nei confronti del cibo e del proprio corpo, ai lori familiari, amici e insegnanti.

In occasione del 15 marzo, giornata nazionale dei disturbi alimentari, l’Associazione invita tutti presso il Pausa Caffè, in Via dei Metalmeccanici 4, località Santo Chiodo a Spoleto, per riflettere e sensibilizzare sulla tematica dei DCA davanti ad una tazza di Tè. L’appuntamento è a partire dalle ore 16 e per la consumazione è richiesto il Green Pass.