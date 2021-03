Sport in lutto, è morto “Poppi” Vinti

Figura di riferimento del tennis perugino, atleta e poi dirigente sportivo, ha fatto grande lo Junior Tennis Perugia | Il cordoglio di Romizi e Pastorelli

Sport perugino in lutto, è morto Rodolfo ‘Poppi’ Vinti, figura di riferimento del tennis perugino, atleta e poi dirigente sportivo apprezzato a livello nazionale ed internazionale. Presidente di uno dei circoli tennistici più importanti della città, lo Junior Tennis Perugia dove è rimasto in carica fino al 2017, Vinti è l’uomo che ha portato a Perugia gli Internazionali femminili d’Italia dal 1980, che hanno visto sui campi di via XX Settembre affrontarsi atleti di fama mondiale. Non è riuscito a vincere la partita più difficile, quella contro il Coronavirus, lasciando un enorme vuoto nel mondo sportivo perugino.

“Perugia perde una figura importantissima – dichiarano il sindaco Romizi e l’assessore Pastorelli – nel mondo del tennis, non solo legato alla nostra città. “Poppi” si è prima distinto come atleta, mettendo in campo un “ottimo polso” anche in età matura e poi ha dimostrato grande lungimiranza e professionalità in ambito dirigenziale ed organizzativo. E’ stato il padre fondatore dello Junior Tennis Perugia – ricordano – che da presidente ha condotto a risultati sportivi di rilievo e a riferimento indiscusso per la crescita di giovani atleti”.