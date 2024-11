Sport e alimentazione. Tra l'iconica Perugia-Juventus del 2000 la storia del pane doppio appuntamento alla libreria POPUP - Tuttoggi.info

Sport e alimentazione: doppio appuntamento questa settimana alla libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, in piazza Birago. Si comincia venerdì 22 novembre, alle 18.30, con la presentazione del libro 1-0 Calori. Perugia-Juventus, apoteosi del calcio italiano (Milieu) di Paolo Ortelli. Dialogherà con l’autore Alessandro Calori, allenatore ed ex calciatore, protagonista con il suo storico gol di uno degli episodi più iconici del calcio italiano degli ultimi decenni.

“Sono le 18.04 del 14 maggio 2000, la Lazio è campione d’Italia!” annuncia alla radio Riccardo Cucchi. Una stagione segnata da veleni e polemiche arbitrali si conclude con l’impronosticabile sconfitta della Juventus sul campo del Perugia, dopo una sospensione di oltre un’ora dovuta a un improvviso acquazzone. A consegnare lo scudetto ai biancocelesti, il gol di Alessandro Calori: per molti un carneade in maglia perugina, per tutti un protagonista inatteso, per i laziali e gli antijuventini l’eroe venuto a liberare il calcio italiano dallo strapotere, non solo tecnico, della Vecchia Signora. Il libro è il racconto di quell’incredibile giornata, dei suoi protagonisti e dei suoi mille destini incrociati: la saggia attesa di Collina e la sfida a distanza tra i fratelli Inzaghi; la lezione di calcio e vita di Mazzone ed Eriksson e la sconfitta su cui Ancelotti costruisce una carriera trionfale; “Lucky Luciano” Moggi, il picaresco Gaucci e il corsaro Cragnotti.

L’incontro è promosso in collaborazione con Play Time Perugia.

Storia del pane, sabato 23 novembre

Il giorno dopo, sabato 23 novembre, sempre alle 18.30 Gabriele Rosso – membro del comitato di redazione della rivista L’Integrale e vicecuratore della guida ai vini Slow Wine – presenterà il suo libro Storia del pane (il Saggiatore). Dialogherà lui il giornalista Michele Bellucci. A seguire, degustazione di pane e olio a cura di NaturaSì Perugia.

Bianco, nero, lievitato, azzimo, di forno, industriale, fresco, a lunga conservazione: Gabriele Rosso guiderà il pubblico in un viaggio all’interno della storia e delle evoluzioni del pane – dall’Odissea alle guerre del XXI secolo – alla scoperta di miti e innovazioni, cambiamenti politici e trasformazioni economiche legate all’alimento che più di ogni altro ha influenzato lo sviluppo della società.

Storia del pane ripercorre i tanti mutamenti tecnici e valoriali che hanno portato questo cibo a diventare una commodity capace di giocare un ruolo persino negli scenari geopolitici. Il racconto di uno specchio di grano, nel quale da migliaia di anni guardiamo il riflesso delle nostre azioni, delle nostre paure e delle nostre speranze.

Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, Via D. Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA