SpoletoNorcia in MTB, limitazioni sul tracciato della Vecchia Ferrovia - Tuttoggi.info

Limitazione alla normale fruizione del tracciato della Vecchia Ferrovia che sarà chiuso per l’intera giornata di domenica

Tra pochissimi giorni La SpoletoNorcia in MTB XEdition entrerà nel vivo per tutto quello che riguarda il lato operativo. Gli straordinari numeri che porteranno a Spoleto e dintorni, da venerdì a domenica, qualche migliaio di persone (tra partecipanti alle varie manifestazioni ed accompagnatori) chiaramente determineranno qualche problema nel contesto cittadino e nella fruibilità del percorso della Vecchia Ferrovia.

Come tutti gli anni il Comitato Organizzatore oltre a chiedere la pazienza degli spoletini (e non solo, visto che, come è normale che sia, La SpoletoNorcia interessa anche molte zone della Valnerina), ha anche ufficializzato le limitazione alla normale fruizione del tracciato della Vecchia Ferrovia che sarà chiuso per l’intera giornata di domenica per gli eventi legati alla grande cicloturistica (agonistici e non), ma anche, seppure per un lasso di tempo limitato, nella giornata di sabato, quando ci saranno i passaggi dei runner impegnati nella SN Trail. Per questo si chiede di prestare attenzione alla cartellonistica ed alle segnalazioni.