SpoletoNorcia… in MTB, arriva il due volte vincitore del Giro d’Italia Savoldelli

Si chiude con il botto l’organizzazione della parte sportiva de La SpoletoNorcia… in MTB; e non poteva essere altrimenti, vista l’importanza che riveste questa quinta edizione, collocata all’interno del Progetto Erasmus, di cui è capofila il Comune di Spoleto. È stata infatti ufficializzata la presenza di Paolo Savoldelli (nella foto), vincitore del Giro d’Italia nel 2002 e nel 2005, soprannominato il Falco per il coraggio in sella, soprattutto nell’affrontare le discese più pericolose.

Andando con ordine: dopo la conferenza stampa di presentazione e la cerimonia di inaugurazione, prevista per giovedì alle ore 11.30 presso il Complesso di San Nicolò, in cartellone è previsto in piazza Garibaldi un doppio appuntamento (giovedì alle 16 e venerdì alle 18) con la SpoletoNorcia… cammina, in collaborazione con CittadinanzAttiva.

Venerdì mattina, alle 10.30, l’imperdibile cronoscalata in carrozzina con il grande Luca Panichi, che affronterà, da par suo, il tratto Spoleto-Caprareccia, partendo dall’ingresso dell’ex Hotel Barbarossa. Nel pomeriggio di venerdì, appuntamento alle 15.30, presso il BiciGrill Le Mattonelle, per la “Passeggiata con i Campioni”, una bella pedalata lungo il tracciato della Spoleto – Assisi con Umberto Poli (22enne ciclista professionista diabetico, della squadra della Novo Nordisk, compagine statunitense nata con lo “scopo di ispirare, educare, dare possibilità ai malati di diabete nel mondo”) e Giorgio Farroni (fresco campione mondiale paralimpico nella categoria T1); sarà presente anche Jenny Narcisi, splendida sesta nello stesso mondiale disputato in Friuli.

Sabato, alle 6.30, i più mattinieri potranno assistere a piazza Garibaldi alla partenza della SpoletoNorcia Randonèe; mentre alle 10, nella stessa piazza, sarà proprio Paolo Savoldelli a dare il via alla SpoletoNorcia extreme, prima di partecipare, come testimonial all’importante “Workshop sulle regole del traffico e la sicurezza dei ciclisti”, previsto alle 11 presso il complesso di San Nicolò.

Nel pomeriggio di sabato, alle ore 15, al Parco Chico Mendes La SpoletoNorcia Kids, una gara amatoriale per bambini dai 6 ai 12 anni. Ma i più piccoli saranno anche grandi protagonisti delle attività previste allo Stadio Comunale, una sorta di Villaggio sportivo, cuore pulsante dell’intera manifestazione.

Il gran finale è previsto per la domenica a piazza Garibaldi, con partenza alle ore 9 degli atleti della SpoletoNorcia classic e, a seguire degli iscritti alla Family, la facilissima pedalata, dedicata quest’anno all’associazione Il Sorriso di Teo, cui sarà, per intero devoluto l’incasso delle offerte che hanno sostituito la quota di partecipazione. Ancora una volta, come noto, la madrina della manifestazione sarà Barbara Pedrotti, autentica trascinatrice della edizione 2017.

Per tutta la manifestazione, nel complesso di S.Nicolò, aperta La SpoletoNorcia del Gusto, con possibilità di degustazioni di prodotti tipici; mentre, a ora di cena, per i più esigenti, sarà aperta anche la Trattoria del Gusto.

