SpoletoNorcia Cup 2023, una celebrazione di campioni internazionali e talenti locali - Tuttoggi.info

Gli atleti internazionali Thiago Ferreira e Kristina Ilina trionfano nella SN Cup, mentre gli spoletini brillano sul palcoscenico di casa

La decima edizione della SpoletoNorcia MTB XEdition, già acclamata per il suo successo in termini di inclusività e collaborazione locale, ha aggiunto un ulteriore strato di eccellenza con la SN Cup 2023. Thiago Ferreira, già campione del mondo e due volte campione d’Europa, e Kristina Ilina, entrambi del DMT Racing Team, hanno dominato l’evento, confermando le aspettative.

Ferreira ha imposto il suo ritmo fin dall’inizio, conducendo la corsa in solitaria fino al traguardo in Piazza Garibaldi. Giuseppe Panariello è arrivato secondo, staccato di più di un minuto, e Mattia Toccafondi ha completato il podio. Riccardo Ridolfi, il campione uscente e padrone di casa, ha conquistato un onorevole sesto posto.

Tra le donne, Kristina Ilina ha praticamente gestito la gara da sola, precedendo nettamente la ternana Mezzorana e Ursula Arcangeli, rappresentante del MTB Spoleto. Riccardo Paloni, anch’egli dello MTB Spoleto, ha dominato la categoria juniores.

Tuttavia, il detto “Nemo profeta in patria” si è dimostrato particolarmente vero per i ciclisti spoletini impegnati nella SN Cup. Nonostante la difficoltà di competere con i migliori atleti internazionali, gli sportivi locali non sono stati da meno. Il presidente del MTB Spoleto, Emiliano Di Battista, può essere orgoglioso dei risultati ottenuti dalla sua squadra. Oltre al primo posto di Riccardo Paloni nella categoria juniores e al terzo posto di Ursula Arcangeli, il team ha ottenuto risultati lusinghieri nelle altre categorie. Notabili sono stati anche il terzo posto di Iachettini nella categoria M1 e la performance di squadra nella M3, con Crispini, Piermatti e Gianluca Paloni che hanno chiuso nei primi dieci. Fabrizio Cenci ha conquistato l’oro nella categoria M7, con un impressionante 77° posto assoluto.

La SpoletoNorcia MTB XEdition e la SN Cup 2023, quindi, non sono state solo una vetrina per i grandi nomi dello sport internazionale, ma anche una piattaforma per i talenti locali. E con l’edizione 2024 già in vista, la SpoletoNorcia si prefigge di essere ancora una volta un esempio di eccellenza sportiva e comunitaria.