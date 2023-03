Spoleto, trovata bomba a mano in una chiesa - Tuttoggi

Trovata bomba a mano in una chiesa a Monterone, sul posto la Polizia di Spoleto in attesa degli artificieri

Una bomba a mano di circa 15 centimetri è stata trovata all’interno di una chiesa nel centro storico di Spoleto.

Il rinvenimento è avvenuto in via Monterone, all’interno della chiesa di Santa Lucia, dove sono in corso i lavori di ricostruzione post sisma. La zona, infatti, ha riportato notevoli danni a causa delle scosse di terremoto del 2016.