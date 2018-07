Spoleto, scomparso il cane Golia | Ricompensa per chi lo ritrova

Appello per Golia, un cane pastore maremmano scomparso da Spoleto martedì mattina (10 luglio). Il cane si è allontanato dalla località di Terzo La Pieve: è un pastore maremmano di colore bianco a pelo lungo, ha circa 7 anni, pesa all’incirca 50 kg ed è dotato di microchip.

“È molto spaventato ma è buonissimo” spiegano i proprietari. Al momento della sua scomparsa Golia portava il suo collare di metallo con una targhetta tonda nera sul quale ci sono scritti i numeri di telefono da contattare. Ha delle piccole cicatrici sul naso e manca di un canino superiore, dettagli che potrebbero aiutare a riconoscerlo.

L’appello, lanciato su Facebook dalla padrona, Mila, ha avuto finora centinaia di condivisioni. Al momento, però, nessuna segnalazione si è rivelata decisiva, anche se qualcuno avrebbe avvistato l’animale in altre zone del territorio comunale di Spoleto.

“È buono e dolce ma ha paura degli umani che non conosce, non si farà avvicinare facilmente per ciò se qualcuno di voi lo vedesse contattare immediatamente i seguenti numeri telefonici: +39 3381971642 Mila, +39 3473930547 Matteo, 3923211527 Marcello, 3334703908 Paola”.

I proprietari offrono una generosa ricompensa per chi li aiutasse a ritrovare Golia.

