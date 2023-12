Spoleto ricorda Manuel Campus, si pensa ad una mostra in suo onore - Tuttoggi.info

L'assessore Chiodetti ricorda il maestro Manuel Campus ad un anno dalla scomparsa, si pensa a valorizzare il suo operato

Ad un anno dalla scomparsa, il Comune di Spoleto ricorda la figura del Maestro Manuel Campus.

“Artista apprezzato in Italia e all’estero, – ricorda l’assessore comunale Danilo Chiodetti – Campus ha amato profondamente Spoleto, contribuendo a farla conoscere attraverso il suo talento di pittore e scultore. Nel ricordarlo oggi non possiamo non dare risalto al suo estro creativo, alla maestria con cui è stato capace di segnare, attraverso il successo ed i riconoscimenti ottenuti dalle sue opere, la storia artistica del nostro Paese a partire dalla seconda metà del Novecento.

La nostra volontà, insieme a quella dei suoi familiari, è di celebrare la sua arte e la sua storia, restituendo innanzitutto alla città il percorso umano e professionale di un grande uomo e di un grande artista. Stiamo lavorando per questo, nella speranza di riuscire ad organizzare quanto prima una mostra in suo onore”.