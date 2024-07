Festival Federico Cesi, al via i concerti a Spello e Trevi - Tuttoggi.info

Concerti serali, pomeridiani ed in matinée: è quanto prevede il ricco cartellone della 17esima edizione del Festival Federico Cesi Musica Urbis, la manifestazione musicale, ideata da Fabrica Harmonica Aps-Ets, in programma fino a sabato 31 agosto 2024 nei Comuni di Spello e Trevi.

Otto gli appuntamenti in programma nei prossimi sette giorni, dal 25 al 31 luglio. Si comincerà giovedì 25 alle ore 21,30 presso il palazzo Comunale di Spello. La pianista e testimonial Unicef, Marta Tacconi, darà vita al “Progetto Oltreoceano: crossover piano”. Il concerto è interamente dedicato ai lavori pianistici di Giancarlo Aquilanti, compositore italiano e docente presso l’Università di Stanford ed intende promuovere un ponte musicale tra tradizione ed innovazione gettando uno sguardo fisico e metaforico oltre la linea d’orizzonte del mare. Attraverso uno stile compositivo eclettico e sorprendente si delinea un repertorio che coniuga sapientemente l’Italia e il “Mondo”, le radici e le esperienze umane, la volontà di consegnare un’eredità musicale carica d’identità e trasformazione. L’esibizione, inserita all’interno del cartellone di Incontri per le strade, è ad ingresso libero (prenotazione consigliata ai numeri 389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com).

Sabato 27 luglio, alle ore 21,30, presso il Complesso museale San Francesco di Trevi andrà in scena “Extreme violin” con Vadim Brodski al violino, Claudio Shin al pianoforte con la partecipazione straordinaria di Margherita Brodski al flauto. Saranno eseguite musiche di Mozart, Shor, Wieniawski. Discendente di Adolph Brodsky, famoso per essere stato il primo esecutore del Concerto di Tchaikovski, Vadim Brodski è considerato uno dei più prodigiosi violinisti contemporanei. Ha esordito a 11 anni come solista con la Kiev Philharmonic ed ha vinto le più importanti competizioni violinistiche internazionali. Brodski ha suonato con le più importanti orchestre come la Leningrad Philharmonic, la Philharmonic di Mosca, the Polish National Radio Symphony, the Warsaw Philharmonic, the Suisse Romande of Geneva e the Philharmonia Orchestra of London. Durante una sua tournée italiana del 1997 ha suonato il famoso “Guarneri del Gesù” che era appartenuto a Paganini. Il concerto è a pagamento, acquistando il biglietto nella piattaforma eventbrite.

Domenica 28 luglio, alle ore 11,30, presso il palazzo Comunale di Spello appuntamento con “La grande tradizione lirica” a cura di Mariangela Di Giamberardino con Yunwoo Oh, collaboratrice pianistica. Mariangela Di Giamberardino, allieva del Soprano Jolanda Magnoni, ha proseguito il perfezionamento della tecnica vocale con Margaret Backer , Rosina La Porta Vedrani, Mirella Parutto, Marinella Meli. Ha studiato il repertorio lirico con i Maestri Giuseppe Morelli, Joseph Giardina, Walter Cataldi Tassoni, Carlo Ventura e Rolando Nicolosi. E’ attualmente docente di canto lirico al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. L’esibizione, inserita all’interno del cartellone di Incontri per le strade, è ad ingresso libero (prenotazione consigliata ai numeri 389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com).

Martedì 30 luglio, alle ore 21,30 presso il Palazzo Comunale di Spello sarà la volta di “La magia del Barocco Italiano”. Si esibirà il gruppo vocale femminile RomEnsemble, diretto da Annalisa Pellegrini, accompagnato al pianoforte da Claudio Shin. Soprano e direttore di formazioni corali, Annalisa Pellegrini è diplomata in pianoforte, canto lirico, musica corale e direzione di coro. Fortemente impegnata nel sociale e nella creazione di nuove relazioni culturali, nel 2016 è stata insignita del prestigioso titolo di Ambasciatrice della Pace, nel 2017 ha ricevuto dal Municipio Roma I il Premio WAW-Women in Art Week per il suo impegno nella formazione alla Musica e nel 2018, nella sua qualità di presidente dell’Associazione culturale musicale Fabrica Harmonica ha ricevuto dall’Associazione Roma-Parigi il premio Levi Sandri 2018, per la collaborazione al dialogo tra la cultura italiana e quella francese. Fortemente impegnata nella ricerca artistica, in questo concerto Annalisa Pellegrini propone brani di Isabella Leonarda e Antonio Vivaldi eseguiti con la sola compagine corale femminile, facendo riscoprire al pubblico il vero colore delle produzioni di Musica Sacra destinate, in origine, ai conventi femminili (come ci raccontano le cronache). L’ensemble è recentemente stato protagonista di una tournèe in Russia e a San Pietroburgo che ha riscosso lusinghieri successi di pubblico. L’esibizione, inserita all’interno del cartellone di Incontri per le strade, è ad ingresso libero (prenotazione consigliata ai numeri 389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com).

Nell’ambito del Festival Federico Cesi, parallelamente al main Festival di Musica Urbis si svolge FH Giovani, una rassegna di concerti ad ingresso gratuito che vede la partecipazione esclusiva di giovani, individuati dall’associazione Fabrica Harmonica tra i più brillanti fra i corsisti del Summer College. FH Giovani si propone di valorizzare il talento dei più promettenti astri nascenti della musica classica, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con i professionisti più illustri in una grande varietà di aree di competenza ed abbracciando i repertori più disparati e complessi, nonché di promuovere la fruizione della grande musica classica nel pubblico giovanile.

Il primo degli appuntamenti, “Wind Recital”, si terrà il 26 luglio alle ore 18 a Villa Fabri a Trevi, a cura di Eliseo Smordoni con Claudio Shin pianista collaboratore. Si replicherà il 28 luglio alle ore 17, sempre a Villa Fabri a Trevi con il “Piano recital 88 tasti” con la pianista Marta Tacconi. Sempre domenica 28 luglio, alle ore 21,30, presso il Complesso Museale San Francesco di Trevi spazio a “L’oboe dal Barocco al ‘900”, a cura di Paolo Pollastri. Lunedì 29 luglio, alle ore 18, presso Villa Fabri a Trevi sarà la volta de “L’arte del violino” con Vadim Brodski. Tutti e quattro gli appuntamenti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.

La 17esima edizione del Festival Federico Cesi ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, dei Comuni che lo ospitano e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit).

Per il cartellone completo: www.festivalfedericocesi.it