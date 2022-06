"Spoleto Nuoto" e Bocciofila "Città di Spoleto" premiati a Palazzo comunale - Tuttoggi

Assente giustificato per lo Spoleto Nuoto, rappresentato questa mattina anche dal presidente Luciano Pizzoni, l’atleta Gianluca Andolfi che, a partire dal 25 giugno, parteciperà ai XIX Giochi del Mediterraneo.

“Con il vostro impegno dimostrate che prefiggersi degli obiettivi e sacrificarsi per raggiungerli è parte di un percorso di crescita che lo sport aiuta senza dubbio a compiere – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Oltre all’orgoglio che proviamo come amministrazione, c’è il desiderio di lavorare in questi cinque anni per migliorare le condizioni delle strutture sportive a Spoleto, affinché possiate vivere questa parte importante della vostra vita in spazi e luoghi adatti alle vostre esigenze”.

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco Stefano Lisci che, nel corso del suo intervento, ha voluto rimarcare l’importanza del lavoro di squadra:”Nessuno vince da solo e farlo con i propri compagni e le proprie compagne, condividendo le aspettative, i desideri e i sacrifici credo sia la prova e, allo stesso tempo, l’insegnamento più grande. Di questo dobbiamo ringraziare i vostri allenatori, perché non solo vi forniscono elementi di conoscenza indispensabili per il vostro percorso sportivo, ma vi aiutano a comprendere il valore della vita attraverso la pratica quotidiana dello sport”.