Spoleto, le iniziative del 2 aprile della Cooperativa Il Cerchio - Tuttoggi.info

Le iniziative messe in campo dalla Cooperativa Il Cerchio in occasione della Giornata della Consapevolezza sull’autismo

Una cena “BLU”, una proiezione speciale e un aquilone per volare con la “testa fra le nuvole”. Queste le iniziative messe in campo dalla Cooperativa Il Cerchio in occasione della Giornata della Consapevolezza sull’autismo, per sensibilizzare la nostra comunità sul delicato tema e compiere delle azioni attive per supportare degli innovativi progetti che vedono coinvolti tanti ragazzi di Spoleto.

Tra queste una campagna di Raccolta fondi rivolta a un progetto per sviluppare esperienze di Vita indipendente: venerdì 29 marzo all’ingresso del centro commerciale Coop Il Ducato e martedì 2 aprile presso Conad La Torre, sarà possibile acquistare un kit per un Aquilone Blu “Con la testa fra le nuvole”, confezionato presso i centri della Cooperativa Il Cerchio.

Altra iniziativa imperdibile si terrà martedì 2 aprile alle ore 17.00 dove, presso il Cinema Sala Frau, avverrà la proiezione di un Cinefumetto realizzato dai ragazzi dei centri Bim Bum Bam e Young People, un progetto ambizioso che ha permesso loro di sviluppare nuove abilita artistiche e cognitive. Oltre a “recitare” e interpretare i diversi ruoli, i ragazzi hanno preso parte alla scelta del tema e all’ideazione della storia, con un risultato unico e divertente. Al termine della proiezione avrà luogo l’esibizione live della Sbrockband dell’associazione Peterpan, con una reinterpretazione di alcuni famosi successi della musica italiana e internazionale. L’ingresso è ad offerta libera.

La giornata della consapevolezza dell’autismo si concluderà con la Cena Blu (necessaria la prenotazione) alle ore 20 nella splendida cornice della Fattoria Sociale. Il blu è il colore scelto dall’ONU per rappresentare questa giornata, e la Fattoria si immergerà in un’atmosfera magica, rappresentando così la consapevolezza su questo tema delicato che coinvolge moltissime persone e famiglie.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0743221300 – 3355989807.