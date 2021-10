Spoleto Jazz Season, venerdì 22 nuovo appuntamento con il Reis Demuth Wiltgen Trio - Tuttoggi

Seconda proposta di Visioninmusica per Spoleto Jazz Season 2021 dopo lo straordinario successo del pianista Enrico Pieranunzi lo scorso 8 ottobre

Secondo appuntamento con Spoleto Jazz Season 2021 che, dopo il conclamato successo del pianista Enrico Pieranunzi lo scorso 8 ottobre al Teatro Caio Melisso, rivolge il suo sguardo all’Europa, ospitando, nella stessa cornice, un trio di altissimo livello e prestigio.

Venerdì 22 ottobre, alle ore 21:00,si esibiranno infatti Michel Reis al piano, Marc Demuth al basso e Paul Wiltgen alla batteria, tre elementi di spicco dell’effervescente panorama musicale jazz lussemburghese che hanno vissuto il loro momento chiave nella collaborazione con il sassofonista di fama mondiale Joshua Redman, con il quale hanno condotto una tournée europea nel 2018, replicata nel 2019 con una serie di apparizioni a festival in Francia, Svizzera e Lussemburgo. Sly (2021) è il loro ultimo album, pubblicato per l’etichetta italiana CAM Jazz e che in quest’occasione sarà presentato dal vivo, insieme ai migliori brani del loro repertorio.

I biglietti per i concerti del festival, organizzato dall’Associazione Visioninmusica, sono acquistabili su tutto il circuito Vivaticket o direttamente in teatro. Per accedere ai concerti, come da circolare del Ministero della Salute, è obbligatorio esibire il greenpass.