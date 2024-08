Spoleto Jazz 2024, già in vendita biglietti e abbonamenti per la straordinaria kermesse di Visioninmusica - Tuttoggi.info

Sono già in prevendita, sul circuito Vivaticket, i biglietti per Spoleto Jazz 2024, la manifestazione organizzata da Visioninmusica, con il patrocinio e il contributo del Comune di Spoleto. Giunta alla sua V edizione, la kermesse anche quest’anno ospiterà artisti di fama internazionale che hanno contributo a dare forma al jazz contemporaneo.

Nelle suggestive cornici dei teatri Caio Melisso – Spazio Carla Fendi e Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, sono in programma tre imperdibili serate: venerdì 11 ottobre il sipario si alzerà sulle note della chitarra elettrica di Greg Howe, accompagnato dalla bassista indiana Mohini Dey, astro nascente del basso elettrico: una straordinaria occasione per celebrare insieme al pubblico i 40 anni di carriera del musicista e compositore statunitense che ha suonato con grandi nomi della musica mondiale quali Michael Jackson, Justin Timberlake e Rihanna. Nel video che segue un assaggio decisamente evidente delle capacità di Mohini Dey, bassista di riferimento per Willow Smith (figlia di Will Smith).

Venerdì 25 ottobre il celebre sassofonista italiano Stefano Di Battista presenterà, con il suo quintetto, il suo nuovo lavoro incentrato sulle atmosfere musicali de La Dolce Vita, omaggiando le atmosfere dell’epoca d’oro del cinema italiano con arrangiamenti originali di celebri brani di grandi compositori. Un esempio evidente del lirismo e del fraseggio ricchissimo di Di Battista in un suo vecchio, quanto prezioso, lavoro (arrangiamenti e direzione orchestrale di Vince Mendoza) dedicato anche in questo caso a Roma:

Il gran finale del festival è affidato a Dave Weckl, autentica leggenda mondiale della batteria internazionale, e Tom Kennedy, noto come uno dei migliori bassisti acustici ed elettrici del mondo, che giovedì 7 novembre daranno vita ad un nuovo progetto dall’impeccabile groove, insieme alla star del jazz Eric Marienthal, celebre per il suo lavoro con la Chick Corea Elektric Band.

Non può mancare anche in questo caso la memoria vivissima di Armando “Chick” Corea e dei suoi pupilli:

Per l’intero festival, oltre all’ingresso ai singoli concerti (da 25 a 30 euro), è previsto un abbonamento ai tre spettacoli al costo di € 58,00.

Maggiori informazioni e dettagli sul sito visioninmusica