Spoleto, Giunta e maggioranza protestano per l’ospedale | Foto e video

Al di là di tutto, comunque, importante è stato il messaggio lanciato, quello di una città che vuole i servizi ospedalieri funzionanti e che si è stufata di vedere di continuo promesse non mantenute. In primis la situazione della cardiologia attiva solo h12 a dispetto del mantenimento per l’ospedale di Spoleto della qualifica di ospedale Dea.

Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha ricordato come il presidio prende le mosse dai fatti di fine febbraio che hanno visto il decesso al San Matteo degli Infermi di un uomo di Cascia. “Abbiamo dato credito – ha ricordato – al progetto della Regione che deve integrare gli ospedali di questo territorio, ma non significa che io spoglio due chiese per farne una, devo mantenere tutte le chiese di questo territorio. Abbiamo fatto due consigli comunali aperti, a Spoleto e a Foligno, abbiamo collaborato, ma quando vedi che le commissioni tecniche non si riuniscono per dare corpo all’integrazione dei due ospedali…. Se c’è un Dea di primo livello come questo, deve essere gestito da Dea di primo livello e quindi ci deve essere la cardiologia con il funzionamento h24 e tutti gli altri servizi previsti, bisogna lavorare subito non è che dobbiamo aspettare 8 mesi per mettere in campo quello che abbiamo già delineato. La volontà tecnica è spinta dalla volontà politica e se non c’è questa volontà politica di dar corpo all’integrazione tra i due ospedali, il progetto di polo unico praticamente è già concluso e io non accetto questo tipo di comportamento”.