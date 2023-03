Ospedale Spoleto, sabato scende in piazza la maggioranza,

Ad oggi nulla è cambiato.



Abbiamo più volte ribadito l’importanza dell’integrazione con Foligno e la Valnerina e quindi la costituzione del cosiddetto Terzo Polo Ospedaliero.

Ma senza un reparto di cardiologia h24, un pronto soccorso potenziato ed una riapertura dei servizi pre COVID, come promesso più volte dalla Presidente Tesei, non possiamo considerare il “San Matteo degli infermi” un ospedale completo.

Come gruppi di maggioranza non ci bastano più le rassicurazioni della ASL Umbria 2 in merito al dipartimento di emergenza/urgenza ancora da completare nella sua interezza. Così come non possiamo più attendere le promesse, per ora disattese, della Presidente Tesei e dell’Assessore Regionale Coletto.

Per noi il diritto alla salute, tramite il servizio di sanità pubblica, significa dignità e rispetto per tutta la comunità.

Sabato 18 marzo alle ore 11:00, presso la Palazzina Micheli, ci troverete in presidio per difendere il nostro ospedale e i servizi territoriali.

Insieme a noi, al Sindaco e alla Giunta Comunale, saranno presenti anche rappresentanti politici regionali e parlamentari.

Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e i comitati a partecipare.

PARTITO DEMOCRATICO SPOLETO

CIVICI X SPOLETO

MOVIMENTO 5 STELLE SPOLETO

ORA SPOLETO