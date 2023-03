Niente cardiologo di notte all’ospedale di Spoleto, muore 70enne | Tesei chiede inchiesta interna

Una vicenda che, oltre a provocare dolore tra i familiari dell’uomo, ha generato frustrazione anche tra il personale ospedaliero spoletino, che in una dura lettera ai vertici dell’azienda sanitaria avrebbe lamentato problemi di coordinamento nella gestione dell’integrazione tra gli ospedali di Spoleto e Foligno.

Governatrice Tesei chiede indagine interna all’Usl

Sulla vicenda interviene nella tarda mattinata di giovedì anche la governatrice regionale Donatella Tesei.

“In merito alla notizia diffusa dagli organi di stampa di una persona deceduta la scorsa settimana all’ospedale di Spoleto, – si legge in una nota – la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha chiesto ai vertici regionali della Sanità di attivare tutte le forme di indagine interna previste dalla legge al fine di ricostruire celermente quanto accaduto ed individuare eventuali responsabilità e, nel caso di accertate inadempienze, adottare immediatamente i provvedimenti conseguenti”.

Insieme per Spoleto: “Progetto terzo polo non garantisce cure”

Sulla vicenda arriva la presa di posizione anche del gruppo consiliare Insieme per Spoleto di Giancarlo Cintioli e Paolo Piccioni. Di seguito la nota.

La notizia di un uomo di 70 anni deceduto dopo essersi recato al Pronto Soccorso di Spoleto per forti dolori al torace nelle ore in cui a Spoleto non c’è il cardiologo e che non è stato possibile trasferire a Foligno poiché il personale del San Giovanni Battista di Foligno era oberato di lavoro, è una cosa indegna per un Paese civile. Non è possibile, non è giusto e non è accettabile morire senza la possibilità di essere curati adeguatamente.

Il fatto riportato dai quotidiani locali altro non è che lo specchio di una sanità pubblica allo stremo, che non funziona e che non può funzionare così com’è organizzata. Questo progetto di terzo polo ospedaliero non solo mortifica la città di Spoleto ma non garantisce ai cittadini l’accesso alle cure, solennemente scritto nella Costruzione repubblicana. La carenza di importanti figure professionali come ad esempio quella quella del cardiologo non può rendere funzionale alcun ospedale, tantomeno un ospedale classificato ospedale di emergenza urgenza. Se è vero che la sanità è materia di competenza esclusiva delle regioni, è altrettanto vero che il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. Eppure il Sindaco di Spoleto ha più volte dichiarato di essere “soddisfatto all’80%” di questo progetto di terzo polo ospedaliero fatto dalla Giunta Regionale e la sua maggioranza rifiuta sistematicamente il confronto in aula si questo tema. Cos’altro deve accadere per poter affrontare questo problema, cos’altro deve succedere per cercare di trovare una soluzione al mal funzionamento della sanità nel nostro territorio? Il tema è troppo serio per essere trattato con sufficienza, la tutela della salute dei cittadini non può e non deve essere affrontata con un’alzata di spalle e con spirito di tifoseria. Nell’esprimere vicinanza ai familiari del deceduto e solidarietà al personale ospedaliero di Spoleto che tra mille difficoltà cerca di fare il proprio lavoro crediamo che il Sindaco, la sua Giunta e la sua maggioranza debbano cambiare il loro atteggiamento di fronte a questo enorme problema, smettendo di scappare dalle responsabilità che gli sono state affidate dall’elettorato. In caso contrario farebbero bene a dimettersi”.

(articolo in aggiornamento)