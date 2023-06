Spoleto Festival, concerto della Banda dell'Esercito Italiano - Tuttoggi.info

Spoleto, come prenotarsi per il concerto della Banda dell'Esercito diretta dal Maestro Filippo Cangiamila. Ecco la prevendita

È come sempre molto atteso l’appuntamento con la Banda dell’Esercito Italiano, che torna a Spoleto per il consueto concerto al Teatro Romano martedì 4 luglio alle ore 20, diretta dal Maestro Magg. Filippo Cangiamila. Il concerto è gratuito e le prenotazioni dei biglietti, massimo quattro a persona, aprono lunedì 12 giugno alle ore 12:00, online al sito www.festivaldispoleto.com, nei punti vendita nazionali Vivaticket e nei punti vendita a Spoleto: Festival Box Office (via Saffi, 12 – aperto tutti i giorni con orario 10-13 e 15-18) e Box Office Vivaticket (viale Trento e Trieste, 78).

Il programma dal titolo 4 Luglio… nei Due Mondi intreccia musica europea e americana, dalla Symphonic overture di James Barnes alla Symphony in Bb di Paul Hindemith, da Un americano a Parigi di George Gershwin a Huntingtower di Ottorino Respighi, per finire con brani dalla Saga di Star Wars scritti da John Williams.