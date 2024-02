Spoleto, ennesimo incidente stradale a San Sabino - Tuttoggi.info

Nuovo incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, a San Sabino. Sul posto municipale e vigili del fuoco

Ennesimo incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, a San Sabino, al “solito” incrocio tra il lungo rettilineo, via Allen Ginsberg (la strada di Crociferro) e la strada che conduce alla chiesa parrocchiale. Nonostante gli specchi parabolici stradali presenti, la visuale ridotta per chi scende da via Ginsberg e la velocità spesso oltre il limite dei 50 km orari di chi percorrere il rettilineo provoca spesso sinistri stradali. Come quello di venerdì pomeriggio, con i rilievi attualmente in corso da parte della polizia locale di Spoleto. Sul posto anche i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Rallentamenti e disagi momentanei al traffico per consentire appunto i rilievi dell’incidente, tanto che un tratto di strada è stata temporaneamente chiusa.