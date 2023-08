Spoleto Enjoy, il convegno sportivo su "Forza e Coordinamento" - Tuttoggi.info

La due giorni di convegni si terrà al Complesso Monumentale di San Nicolò sabato 2 e domenica 3 settembre

Due giorni dedicati al gesto sportivo, alla forza e alla coordinazione nell’atletica leggera. In occasione della X edizione della SpoletoNorcia in MTB sono in programma al Complesso Monumentale di San Nicolò una serie di incontri sul tema “Forza e coordinazione al servizio del gesto sportivo. Teoria, metodologia e pratica per un uso funzionale”.

Inseriti nella serie di appuntamenti di Enjoy Spoleto, organizzati dal Comune di Spoleto, gli incontri inizieranno sabato 2 settembre,dalle ore 16.00 alle 19.00 con Filippo Di Mulo, ex velocista e allenatore di atletica leggera, attualmente responsabile del settore velocità della Nazionale italiana, che interverrà sul tema “Analisi tecnica e biomeccanica della partenza dai blocchi”.

Domenica 3 settembre il programma inizieràalle ore 9.30. Ad aprire i lavori sarà l’assessore alla formazione generale e sportiva del Comune di Spoleto, Luigina Renzi, per lasciare poi spazio ai relatori Frans Bosch (autore del libro “Strenght Training and Coordination. An Integrative Approach”), Francesco Angius (responsabile nazionale giovanile settore lanci), Nicola Silvaggi (docente e allenatore) e Armando De Vincentis (Maestro dello Sport). Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 18.30 si terrà una sessione pratica a cura di Frans Bosch.

Per la partecipazione è prevista un’iscrizione di € 30,00 da pagare tramite bonifico ad ASSITAL su IBAN IT85B0503403272000000004529. Per iscriversi è necessario inviare via email a assital@tiscali.it copia della ricevuta del bonifico con nome, cognome e indirizzo email per le comunicazioni entro il 31 agosto.

La partecipazione al seminario sarà diritto all’acquisizione di 1 credito formativo per tecnici di atletica leggera.