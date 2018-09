Spoleto, calano le bancarelle per la fiera dell’8 settembre | Cambia la viabilità

Diminuiscono le bancarelle per la fiera dell’8 e 9 settembre a Spoleto. Sono infatti 185 gli stalli di vendita che saranno a disposizione dei visitatori della più caratteristica tra le fiere cittadine. Lo scorso anno erano stati 202.

La tradizionale manifestazione, che da qualche anno ha cambiato location, si svolgerà sabato 8 e domenica 9 settembre dalle ore 8 alle ore 22 nelle seguenti vie: viale Trento e Trieste, via brigata Garibaldi, via Fratelli Cervi, via Caduti di Nassiriya, piazzale Cervi, via XVII settembre. Tra le categorie merceologiche dei produttori fiori, cipolle, porchette. Tra gli altri stand quelli dedicati ad abbigliamento, casalinghi, tessuti, calzature, pelletterie, articoli vari (libri, chincaglierie). Domenica 9 settembre, nelle vie del centro storico, si svolgerà inoltre, come ogni prima domenica del mese, il mercatino dell’antico.

Per permettere lo svolgimento della Fiera di Loreto è necessaria una diversa disciplina della circolazione che prevede il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli (dalle ore 05,00 di sabato 8/09/2018 alle ore 23,00 di domenica 09/09/2018) e il divieto di transito veicolare (dalle ore 06,00 del giorno 8 settembre 2018, alle ore 23,00 del giorno 9 settembre 2018) nelle seguenti vie e piazze interessate dallo svolgimento della Fiera di Loreto 2018: viale Trento e Trieste, ambo i lati, limitatamente al tratto compreso fra L.go Jones e l’intersezione con via Marconi; viale Trento e Trieste, nell’area di sosta adiacente il muro di recinzione della scuola di Polizia, nel tratto compreso tra l.go Antonelli e via Marconi; via Fratelli Cervi tutta, ambo i lati; area di sosta regolamentata a disco orario, ubicata tra via Fratelli Cervi e via XVII Settembre, parcheggio ex ferrovia Spoleto-Norcia, limitatamente all’area adibita a sosta a pagamento; via Brigata Garibaldi, ambo i lati; via Martiri delle Fosse delle Ardeatine, ambo i lati; via Caduti di Nassiriya (limitatamente al tratto compreso fra l’intersezione con via Fratelli Cervi e l’intersezione con via di Villa Redenta); Largo Antonelli, intera area; piazza della Vittoria: area di sosta frontale al MPS ( ponte Garibaldi).

Dalle ore 06,00 del giorno 8 settembre 2018, alle ore 23,00 del giorno 9 settembre 2018, e comunque fino al completo sgombero delle aree interessate dalla fiera, l’istituzione delle seguenti modifiche alla vigente circolazione veicolare: direzioni obbligatorie diritto e sinistra, in corrispondenza dell’intersezione piazza della Vittoria – via Filosofi, per i veicoli in uscita da piazza della Vittoria, direzione largo Jones, direzioni obbligatorie diritto e destra, per i veicoli in uscita dall’area di sosta di piazza della Vittoria; direzione obbligatoria a destra, per i veicoli in uscita da via di villa Redenta; divieto di transito esteso a tutti i veicoli nel ramo della, rotatoria di via Caduti di Nassiriya, con direzione largo Antonelli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso in servizio d’emergenza; direzione obbligatoria a sinistra e divieto di transito, fatta eccezione per residenti, i veicoli diretti alla stazione FFSS ed i mezzi di soccorso in servizio d’emergenza, in via Don Minzoni, all’intersezione con via Marconi; divieto di transito e direzione obbligatoria a destra in viale Trento e Trieste, all’altezza dell’intersezione con via Marconi, per i veicoli provenienti dalla Stazione FFSS, fatta eccezione per i mezzi di soccorso in servizio d’emergenza; direzioni consentite destra e sinistra, fatta eccezione per i mezzi di soccorso in servizio d’emergenza, in via Marconi, all’intersezione con via della Cerquiglia, per i veicoli con direzione di marcia via Marconi-viale Trento e Trieste.

